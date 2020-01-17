Суд арестовал $247 млн со счетов банка Януковича-младшего

13 января суд наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн «Всеукраинского банка развития» сына беглого экс-президента Украины Александра Януковича, которые находились на счетах «Международного инвестиционного банка». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

16 января суд принял решение передать эти средства в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) и обязал «Международный инвестиционный банк» перечислить их на счета АРМА.

«Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича», – напомнили в Офисе прокурора.

Там добавили, что на данный момент изучают вопрос законности размещения средств «Всеукраинского банк развития» на счетах «Международного инвестиционного банка», и устанавливают причастных к этому решению.

27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес «Всеукраинский банк развития» Александра Януковича к категории неплатежеспособных. В марте 2015 года Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании «Экосипан».

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.

Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники Главного следственного управления МВД Украины арестовали 2,6 млрд грн на депозитных счетах ВБР.

Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств физических лиц во «Всеукраинском банке развития».

В ноябре 2018 года журналисты программы «Схемы» выяснили, что работники банка ВБР Александра Януковича снимали со счетов миллиарды гривен наличными в принадлежащем тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко «Международном инвестиционном банке».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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