Хафтар направил письмо Путину

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар направил письмо с благодарностью президенту РФ Владимиру Путину, сообщил Кремль.
Хафтар выразил Путину личную благодарность и признательность за усилия РФ по установлению мира и стабильности в Ливии, информирует РИА «Новости».
В письме также говорится, что Хафтар полностью поддерживает проведение мирных переговоров по Ливии в Москве. Командующий подтвердил готовность принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога по Ливии.
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Последнее: Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар нарушает режим перемирия в Ливии. Эрдоган заявил, что «Хафтар не заслуживает доверия», так как накануне «он вновь бомбил Триполи», передает РИА «Новости». Ранее в пятницу сообщалось, что Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение […]
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