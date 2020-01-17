Хафтар направил письмо Путину

17.01.2020, 15:12, Новости дня

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар направил письмо с благодарностью президенту РФ Владимиру Путину, сообщил Кремль.

Хафтар выразил Путину личную благодарность и признательность за усилия РФ по установлению мира и стабильности в Ливии, информирует РИА «Новости».

В письме также говорится, что Хафтар полностью поддерживает проведение мирных переговоров по Ливии в Москве. Командующий подтвердил готовность принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога по Ливии.



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Последнее: Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар нарушает режим перемирия в Ливии. Эрдоган заявил, что «Хафтар не заслуживает доверия», так как накануне «он вновь бомбил Триполи», передает РИА «Новости». Ранее в пятницу сообщалось, что Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение […]

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