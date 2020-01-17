Выпавшая из окна любовница внука Михалкова обвинила Кафельникову во вранье

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Последнее: Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар нарушает режим перемирия в Ливии. Эрдоган заявил, что «Хафтар не заслуживает доверия», так как накануне «он вновь бомбил Триполи», передает РИА «Новости». Ранее в пятницу сообщалось, что Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение […]
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