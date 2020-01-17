Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии

17.01.2020, 15:12, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар нарушает режим перемирия в Ливии.

Эрдоган заявил, что «Хафтар не заслуживает доверия», так как накануне «он вновь бомбил Триполи», передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа.

До этого, в понедельник, в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии отказался подписывать итоговый документ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах.



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Последнее: Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар нарушает режим перемирия в Ливии. Эрдоган заявил, что «Хафтар не заслуживает доверия», так как накануне «он вновь бомбил Триполи», передает РИА «Новости». Ранее в пятницу сообщалось, что Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение […]

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