Мнение: Роман Абрамович vs Ставрос Ниархос

Даша Жукова и Ставрос Ниархос прилетели в швейцарской Санкт-Мориц жениться. Точнее, официально он уже женаты (Перминова и Водянова пока ещё над этим работают, выжидая пятнадцатый, что ли, год и рожая по 3 детей ). На горнолыжном курорте Даша и Ставрос сыграют большую, весёлую, греческую свадьбу.



Фото: Соцсети

И вот смотрю я на эту 38-летнюю Дашу с двумя детьми, смотрю на её 34-летнего мужа и думаю: «А действительно ли ей нужен весь этот балаган?»

Ещё больше меня занимает вопрос: с кем Даша Жукова не врёт самой себе, не притворяется, а живёт в соответствии со своим внутренним миром? С кем Даша Жукова является самой собой: с унылым, скучающим олигархом Романом Абрамовичем или беззаботным, энергичным мажором Ставросом?



Фото: Соцсети

То, что, находясь с Абрамовичем, Даша торговала кислой мордой и отрастила толстую жопу, не является прямым свидетельством того, что ей было плохо.

Есть бабы весёлые и заводные, а есть квочки, которым бы пожрать повкуснее, растечься мягким туловищем по палубе и плыть в неведомые дали. И чтобы никто не дёргал, не мешал потягивать холодное шампанское и жевать тёплую булочку с сыром.



Фото: Соцсети

Для такой бабы (а таких — большинство) Абрамович — идеальный муж. Сидит себе тихонечко, грустит, никого не трогает, всё его достало. Такой не будет тебя теребить, долбать, тащить на велосипеде в горы или куда там гиперактивный грек нашу Дашку сейчас тягает.

Ставрос же — постигоспАдИ! — Ниархос вообще на жопе не сидит ровно. Всюду таскает за собой шоблу каких-то непонятных друзей. То у него костюмированная вечеринка, то теннис, то очередные водные лыжи в компании 20 таких же развесёлых попрыгаев и попрыгаек.



Фото: Соцсети

И это — неплохо и нехорошо. Это — никак. Плохим это становится тогда, когда ты себя под это ломаешь, отрекаясь от своего истинного «Я».

И вот мне до ужаса интересно: истинное «Я» Даши Жуковой имеет грустное, скучающее лицо Романа Абрамовича или лицо любителя тусовок Ставроса Ниархоса?



Фото: Соцсети

Уж больно органично смотрится Даша и с тем, и с другим. С Абрамовичем она — унылое говно, с греком — заводная веселушка. И одно из этих состояний — точно маска.

Какое? Я не знаю. Не знаете и вы.

Зато вы точно знаете, какой бы партнёр подошёл вам — такой, как уставший Абрамович, или такой, как грек-попрыгун.

Какой? Почему?

Пацаны, тоже можете отвечать: какие женщины вам нравятся больше — весёлые и энергичные или спокойные и расслабленные?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Даша Жукова и Ставрос Ниархос прилетели в швейцарской Санкт-Мориц жениться. Точнее, официально он уже женаты (Перминова и Водянова пока ещё над этим работают, выжидая пятнадцатый, что ли, год и рожая по 3 детей ). На горнолыжном курорте Даша и Ставрос сыграют большую, весёлую, греческую свадьбу. Фото: Соцсети И вот смотрю я на эту 38-летнюю Дашу […]