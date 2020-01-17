Мнение: Роман Абрамович vs Ставрос Ниархос

Даша Жукова и Ставрос Ниархос прилетели в швейцарской Санкт-Мориц жениться. Точнее, официально он уже женаты (Перминова и Водянова пока ещё над этим работают, выжидая пятнадцатый, что ли, год и рожая по 3 детей ). На горнолыжном курорте Даша и Ставрос сыграют большую, весёлую, греческую свадьбу.
Фото: Соцсети
И вот смотрю я на эту 38-летнюю Дашу с двумя детьми, смотрю на её 34-летнего мужа и думаю: «А действительно ли ей нужен весь этот балаган?»
Ещё больше меня занимает вопрос: с кем Даша Жукова не врёт самой себе, не притворяется, а живёт в соответствии со своим внутренним миром? С кем Даша Жукова является самой собой: с унылым, скучающим олигархом Романом Абрамовичем или беззаботным, энергичным мажором Ставросом?
Фото: Соцсети
То, что, находясь с Абрамовичем, Даша торговала кислой мордой и отрастила толстую жопу, не является прямым свидетельством того, что ей было плохо.
Есть бабы весёлые и заводные, а есть квочки, которым бы пожрать повкуснее, растечься мягким туловищем по палубе и плыть в неведомые дали. И чтобы никто не дёргал, не мешал потягивать холодное шампанское и жевать тёплую булочку с сыром.
Фото: Соцсети
Для такой бабы (а таких — большинство) Абрамович — идеальный муж. Сидит себе тихонечко, грустит, никого не трогает, всё его достало. Такой не будет тебя теребить, долбать, тащить на велосипеде в горы или куда там гиперактивный грек нашу Дашку сейчас тягает.
Ставрос же — постигоспАдИ! — Ниархос вообще на жопе не сидит ровно. Всюду таскает за собой шоблу каких-то непонятных друзей. То у него костюмированная вечеринка, то теннис, то очередные водные лыжи в компании 20 таких же развесёлых попрыгаев и попрыгаек.
Фото: Соцсети
И это — неплохо и нехорошо. Это — никак. Плохим это становится тогда, когда ты себя под это ломаешь, отрекаясь от своего истинного «Я».
И вот мне до ужаса интересно: истинное «Я» Даши Жуковой имеет грустное, скучающее лицо Романа Абрамовича или лицо любителя тусовок Ставроса Ниархоса?
Фото: Соцсети
Уж больно органично смотрится Даша и с тем, и с другим. С Абрамовичем она — унылое говно, с греком — заводная веселушка. И одно из этих состояний — точно маска.
Какое? Я не знаю. Не знаете и вы.
Зато вы точно знаете, какой бы партнёр подошёл вам — такой, как уставший Абрамович, или такой, как грек-попрыгун.
Какой? Почему?
Пацаны, тоже можете отвечать: какие женщины вам нравятся больше — весёлые и энергичные или спокойные и расслабленные?
Источник: Лена Миро
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Последнее: Даша Жукова и Ставрос Ниархос прилетели в швейцарской Санкт-Мориц жениться. Точнее, официально он уже женаты (Перминова и Водянова пока ещё над этим работают, выжидая пятнадцатый, что ли, год и рожая по 3 детей ). На горнолыжном курорте Даша и Ставрос сыграют большую, весёлую, греческую свадьбу. Фото: Соцсети И вот смотрю я на эту 38-летнюю Дашу […]
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