Алексей Горбунов и «Грусть пилота» дадут концерт ко дню рождения Высоцкого

25 января в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы «Грусть пилота». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба клуба.
Концерт будет приурочен ко дню рождения советского актера, поэта и исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого. 25 января 2020-го ему исполнилось бы 82 года.
Вживую прозвучат песни из его репертуара.
«Алексей Горбунов не хочет быть Высоцким. Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении «Кони привередливые», «Банька по-белому», «На Большом Каретном» звучат не так, как в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему», – говорится в описании мероприятия.
Концерт состоится 25 января в 19.00 в Caribbean Club Concert Hall.
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В октябре прошлого года основательница музея современного искусства «Гараж» Даша Жукова вышла замуж за наследника судостроительной компании Ставроса Ниархоса. Пара сыграла тихую и скромную свадьбу в Париже, но на этом они решили не останавливаться — и уже в эти выходные состоится торжество куда большего масштаба. В списке приглашенных около 500 гостей, в том числе Гвинет Пэлтроу, Дэвид […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: «Вау-эффект, розовые очки». США: ожидание и реальность глазами русского / 13 января
- В Японии опозорили топ-военного Путина: Россия пошла на агрессивный шаг / 1 декабря
- Развенчан миф о самой модной диете / 28 ноября
- «Моя мама может все»: Кристина Орбакайте рассказала о необычном таланте Аллы Пугачевой / 25 ноября
- Мнение: Путин прилетел в Дамаск / 7 января
- Рейтинг Зеленского резко упал до 52%, негативное отношение возросло в разы / 29 ноября
- Популярная певица выходит замуж за бизнесмена через полгода после знакомства / 3 декабря
- Батрутдинов раскрыл подноготную шоу «План Б» с Бузовой / 2 декабря