Алексей Горбунов и «Грусть пилота» дадут концерт ко дню рождения Высоцкого

17.01.2020, 15:06, Новости дня

25 января в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы «Грусть пилота». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба клуба.

Концерт будет приурочен ко дню рождения советского актера, поэта и исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого. 25 января 2020-го ему исполнилось бы 82 года.

Вживую прозвучат песни из его репертуара.

«Алексей Горбунов не хочет быть Высоцким. Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении «Кони привередливые», «Банька по-белому», «На Большом Каретном» звучат не так, как в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему», – говорится в описании мероприятия.

Концерт состоится 25 января в 19.00 в Caribbean Club Concert Hall.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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