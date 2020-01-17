В Полтавской области действия чиновников привели к убыткам государства в размере более 30 млн грн – СБУ

В Полтавской области действия чиновников привели к убыткам государства в размере более 30 млн грн. Об этом сообщила Служба безопасности Украины 17 января.
По версии следствия чиновники присвоили средства из областного и местного бюджетов во время проведения ремонтно-строительных работ.
Оперативники установили, что владельцы коммерческих структур сговорились с чиновниками для обеспечения «освоения» более 150 млн грн из бюджета, выделенных на ремонты и реконструкцию госучреждений, среди которых школы и больницы.
По данным следствия, работы проводились по заказу распорядителей бюджетных средств Полтавской облгосадминистрации и исполкома Полтавского горсовета.
По версии следователей, фигуранты незаконной схемы искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных стройматериалов, закупленных у подконтрольных фирм-прокладок.
Оперативники установили, что для вывода бюджетных денег в «тень» участники схемы зарегистрировали ряд фирм.
По предварительной информации, они вывели в теневой оборот и конвертировали в наличные средства более 22 млн грн.
По версии следствия, закупка товаров по завышенной на 30-40% стоимости привело к убыткам государства на почти 10 млн грн.
Во время обысков у чиновников изъяли документы и черную бухгалтерию.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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