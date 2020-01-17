Анонсирован визит Путина на конференцию по Ливии в Берлине

Президент Владимир Путин 19 января отправится в Берлин для участия в международной конференции по Ливии, информирует пресс-служба Кремля.
«Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что ключевые договоренности планируется зафиксировать в итоговом документе конференции.
В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.
Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, Сараджа, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза.
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