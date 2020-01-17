Медики назвали 6 важных признаков аневризмы

Каждый второй случай разрыва аневризмы мозга заканчивается летальным исходом. В связи с этим медики назвали 6 признаков недуга, о которых важно знать.

Данное состояние характеризуется слабостью стенки сосуда, что смертельно опасно. Большинство из них так и не разрываются, однако, если это случается, нужно действовать незамедлительно. Чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов избежать серьезных последствий. По словам медиков, одним из симптомов аневризмы является очень сильная и в то же время внезапная головная боль. Также стоит обратить внимание на тошноту и рвоту. Кровь, скапливающаяся после наступления состояния, оказывает давление на ту область, которая отвечает за дыхание и пищеварение. В таком случае нужно срочно обратиться к доктору.

Специалисты отметили боли в области шеи, наступающие перед разрывом аневризмы. Нервы, регулирующие движения данной части тела, находятся вблизи от ствола мозга, на который опустившийся сосуд оказывает сильное давление. Другими признаками являются онемение или паралич лицевых мышц. Если человек чувствует, что с его лицом происходит что-то странное, ему необходимо вызвать врача.

Кроме этого, при аневризме дают о себе знать проблемы со зрением, сопровождающиеся тошнотой и сильными головными болями. Некоторые люди перед приступом могут слышать громкие звуки. Как утверждают медики, это может стать неким эхом после сброса давления в замкнутом пространстве.

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