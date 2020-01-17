Климова о причинах частых разводов: «Не сошлись характерами. Три раза»

Екатерина Климова дала интервью, в ходе которого пояснила о причине частых разводов в ее жизни. По словам актрисы, с каждым из 3-х мужей она не сошлась характерами.

Знаменитость имеет эффектную внешность, поэтому никогда не была обделена вниманием мужчин, однако в личной жизни ей пока не везет. Первый союз Екатерины Климовой с Ильей Хорошиловым закончился разводом, и рождение дочери Марии ситуацию не спасло. Следующие отношения с Игорем Петренко оказались крепкими, но ненадежными. В итоге пара прожила вместе 10 лет. В 2015 артистка вышла замуж за Гелу Месхи, с которым брак распался в прошлом году. Тем не менее звезда кино смогла остаться в хороших отношениях с бывшими избранниками и время от времени с ними видится. В новом интервью представительница шоу-бизнеса призналась, что не собиралась становиться многодетной матерью.

Как сказала Климова, хоть у нее и не хватает времени на все — и на воспитание детей, и на работу, но флиртовать она до сих пор умеет. «К тому же профессия держит в тонусе», — отметила актриса и добавила, что с годами кокетство меняется. В гардеробе у звездной родительницы сейчас больше изысканной одежды.

Ранее она не стремилась обсуждать тему своих разводов, поскольку не любит читать лживые слухи об этом в прессе. Также артистка переживает, чтобы ее наследники случайно не наткнулись на подобную статью. В связи с этим она лишь сказала, что их дороги с мужчинами расходились по причине разных характеров.

В конце беседы с корреспондентами Климова дала понять, что не планирует выходить замуж в 4-й раз. «Это даже мне будет уже смешно», — поделилась знаменитость. В то же время звезда не исключила, что однажды возьмет ребенка из приюта.

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