Сати Казанова поделилась своими мыслями о честности в общении

В своем микроблоге Instagram Сати Казанова поделилась мыслями о честности в общении. Она задала вопрос поклонникам по поводу уместности в современном мире «маски приличия».

Казанова пояснила о ситуации, которая произошла с ней в Индии. Певица хотела подарить нечто одному человеку, но он категорически отказался от такого знака внимания. Сначала она удивилась такой резкости, но позже задумалась о честности этого человека. Артистка не знает, что лучше, быть настолько честным или лукавить, дабы не обидеть окружающих. В последнее время Казанова перестала улыбаться, когда ей этого не хочется, здороваться с неприятными ей людьми и отказалась от произношения заученных фраз. Исполнительница решила спросить у своих подписчиков, правильно ли она поступает, и нужно ли лицемерить, глядя другим в глаза.

Поклонники начали активно комментировать данный пост. Мнение людей разделились, одни считают, лучше выражаться прямо и честно, другие, что нужно быть вежливым и не показывать свое недовольство окружающим. Большая часть фолловеров оказалась на стороне Сати Казановой, некоторые согласны, честность в нынешнее время — непозволительная роскошь.

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