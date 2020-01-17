Лавров повторно ответил на вопрос о сохранении поста

17.01.2020, 14:58, Новости дня

И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, сохранит ли он пост в новом правительстве, заявил, что исполняет обязанности министра.

Отвечая на вопрос, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел и желает ли остаться в правительстве, Лавров сказал: «Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете… Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад – я исполняю», передает РИА «Новости».

В среду президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

Напомним, в четверг Лавров, отвечая на вопрос о возможности работы в будущем правительстве, заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января. «По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика