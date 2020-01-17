«Поучаствовать в новом дележе министерских портфелей заинтересованы сегодня все» — политолог об отставке премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В офисе Зеленского подтвердили, что получили прошение премьера об отставке.

Ранее в сети появились записи, предположительно, совещания премьер-министра и нескольких чиновников, где Гончарук, среди прочего, не очень лестно отзывался об экономических познаниях президента Владимира Зеленского.

В разговоре с The Insider политолог Руслан Бортник заявил, что, скорее всего, никакой отставки не будет, а это заявление — лишь попытка премьера снизить значение распространенных записей и заручиться поддержкой Зеленского.

Я расцениваю действия премьера как политический шаг, а не как юридический. Именно поэтому премьер в обход конституционной процедуры отставки, которая предусматривает подачу заявления на имя главы правительства, отправил его президенту. Таким образом, складывается ощущение, что Гончарук надеялся не на отставку, а на то, что президент поддержит его и вступится за него. Так он надеется преодолеть два информационных кризиса, связанных с высокими зарплатами членов правительства и с записями их заседаний, где они без особого пиетета договариваются, как им вместе обмануть президента.

Он пытается снизить важность этих записей. Потому что если президент поддержит Гончарука, скажет, что эти записи для него не важны, то цель этих записей будет разрушена. Конечно, могут появиться новые серии этих записей, нам ведь обещают еще записи, в которых якобы есть какие-то разговоры о коррупции и личных обидах на президента и его семью. В этом случае, конечно, это просто так для Гончарука не пройдет.

Мне кажется, в этом сливе аудиозаписей заинтересована группа «Приват», там ведь, помимо Гончарука, фигурируют Рожкова и Маркарова (любимые фигура группы «Приват») [замглавы НБУ и министр финансов Украины — The Insider]. И конечно в нем заинтересованы политические оппоненты действующего правительства — начиная от ОПЗЖ [Оппозиционная платформа — За Жизнь], заканчивая «Европейской солидарностью», «Батькивщиной» и «Голосом».

Отставка правительства приведет к тому, что второе правительство, скорее всего, будет формироваться внутри парламента и с его участием. Ведь первое формировалось фактически единолично президентом, который поставил свою фракцию перед свершившимся фактом. Поучаствовать в новом дележе министерских портфелей заинтересованы сегодня все. А значит и в кризисе заинтересованы все.

В то же время, я считаю, что вероятность отставки премьера сегодня не очень высока — на уровне около 30%. Она может привести к новому витку политического кризиса в Украине, к необходимости делиться властью с парламентом (как минимум с фракцией, как максимум с оппонентами). Это станет маркером слабости новой власти и может серьезно повлиять на отношения с западными партнерами, которые поддерживают это правительство. В конце концов, это недостаточно обосновано для электората Зеленского. Поскольку правительство проработало всего 4 месяца.

Поэтому, скорее всего, правительство сохранится, хотя кадровый состав может немного переформатироваться, но премьер скорее всего останется.

Однако, если Зеленский посчитает это заявление попыткой Гончарука защититься от критики и оппонентов, тогда сценарий будет иным.

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