«Единая Россия» пожаловалась Мишустину на работу четырех министерств, включая Минкульт и Минпросвет

17.01.2020, 14:57, Новости дня

Партия «Единая Россия» в ходе встречи с Михаилом Мишустиным до одобрения его назначения премьер-министром высказала  претензии по поводу работы Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства труда и социальной защиты, а также Министерства просвещения, сообщает РИА «Новости».

«Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и, особенно, школьного образования в целом», – сказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

В «Единой России» также раскритиковали работу Минкульта по части развития домов культуры и финансирования кинематографа. «Не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию», — сказал Неверов.

Кроме того, единоросы нашли проблемы в работе Министерства труда и социальной защиты в области доходов россиян и реализации президентских указов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января. «По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика