«Единая Россия» пожаловалась Мишустину на работу четырех министерств, включая Минкульт и Минпросвет

Партия «Единая Россия» в ходе встречи с Михаилом Мишустиным до одобрения его назначения премьер-министром высказала претензии по поводу работы Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства труда и социальной защиты, а также Министерства просвещения, сообщает РИА «Новости».
«Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и, особенно, школьного образования в целом», – сказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
В «Единой России» также раскритиковали работу Минкульта по части развития домов культуры и финансирования кинематографа. «Не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию», — сказал Неверов.
Кроме того, единоросы нашли проблемы в работе Министерства труда и социальной защиты в области доходов россиян и реализации президентских указов.
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