В Москве задержаны семь членов секты «бога Кузи»

В Москве полицейские и сотрудники ФСБ задержали семерых участников секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя». Их подозревают в мошенничестве.
Задержанные находились в федеральном розыске. По данным следствия, с 2007 по 2015 год они похитили более 15 млн рублей у 15 человек.
Четыре человека находятся под подпиской о невыезде, остальным еще не выбрали меру пресечения. Предварительное расследование продолжается.
Два года назад Попова приговорили к пяти годам колонии по обвинению в создании секты и мошенничестве. Три его сообщницы получили по четыре года лишения свободы.
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