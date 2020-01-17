В Москве задержаны семь членов секты «бога Кузи»

17.01.2020, 14:57, Новости дня

В Москве полицейские и сотрудники ФСБ задержали семерых участников секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя». Их подозревают в мошенничестве.

Задержанные находились в федеральном розыске. По данным следствия, с 2007 по 2015 год они похитили более 15 млн рублей у 15 человек.

Четыре человека находятся под подпиской о невыезде, остальным еще не выбрали меру пресечения. Предварительное расследование продолжается.

Два года назад Попова приговорили к пяти годам колонии по обвинению в создании секты и мошенничестве. Три его сообщницы получили по четыре года лишения свободы.



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