Ранил осколком стекла: в петербургском кафе произошла потасовка

В Санкт-Петербурге посетители кафе устроили потасовку. Инцидент произошел в пятницу, 17 января, в Кировском районе.
По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В результате один из посетителей ударил оппонента кружкой по голове, после чего ранил осколком стекла в область шеи.
Работники заведения вызвали правоохранителей. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника. Пострадавшего доставили в одну из местных больниц, передает spbdnevnik.ru.
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