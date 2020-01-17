Салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы пройдет в Москве

Первый в 2020 году артиллерийский салют состоится на Поклонной горе в Москве в 22.00 мск 17 января в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Запуск около 3 тыс. праздничных фейерверков произведут из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля «Камаз», – рассказали в округе, передает ТАСС.

Фейерверк сопроводят 24 залпа пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В честь годовщины сражения Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы. Кроме того, на сайте ведомства появился раздел под названием «Варшава в огне», в нем, в частности, рассказывается о подвиге капитана Красной армии Николая Акишина.

Варшавско-Познанская наступательная операция началась утром 14 января 1945 года. Войска Белорусского фронта перешли в атаку и за первый день продвинулись на 12 километров. 15 января армия вышла к реке Пилица и освободила Радом.

16 января советские войска форсировали Вислу к северу от Варшавы. В ходе прорыва танковой армии, совершившей бросок на 80 км с выходом в район Сохачева, варшавская группировка вермахта была отрезана от путей отхода. 16 января к советстким войскам присоединились польские части, которые пошли в атаку через Вислу. Немцы, поняв, что удержать Варшаву уже не получится, начали отвод своих частей. 17 января 1945 года Варшава была освобождена от захватчиков.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января. «По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, […]