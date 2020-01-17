Скандалы: «Черный пиар» довел до цугундера

В Самаре судят специалиста по информационным технологиям Сергея Соколова и руководителя службы безопасности «ТОАЗа» Олега Антошина, подбросивших на территорию завода оружие и взрывчатку для дискредитации руководства предприятия

Как стало известно “Ъ”, начался суд над бывшими руководителем службы охраны Бориса Березовского Сергеем Соколовым и начальником службы безопасности ПАО «Тольяттиазот» Олегом Антошиным. Их обвиняют в попытке сместить руководство тольяттинского промышленного гиганта, подбросив на территорию завода оружие и взрывчатку. Сообщниками фигурантов, как следует из их признательных показаний, являлись сотрудники ФСБ и МВД, которые находятся на свободе.

Самарский областной суд начал рассматривать в закрытом режиме дело бывших руководителя охранного предприятия «Атолл-1» Бориса Березовского Сергея Соколова и начальника службы безопасности ПАО «Тольяттиазот» (ТоАз) Олега Антошина. Обоих обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Аналогичное обвинение следственное управление ФСБ России предъявило заместителю господина Антошина Алексею Алексееву и главе информационного центра «Аналитика и бизнес» Руслану Мильченко. Всех четверых после задержания поместили в СИЗО «Лефортово». В том же изоляторе оказались их сообщники по версии следствия: адвокат Руслан Эминов и граждане Украины — некие Король и Крупенный. Господа Соколов, Антошин и Мильченко в ходе следствия признали вину и заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве.

События начали развиваться в конце 2017 года. Тогда в местных СМИ появились сообщения о том, что у Магомеда Шишханова, чья компания «МСА-строй» расположена на территории ТоАза, силовики обнаружили сумку с якобы принадлежащими боевикам патронами, тротиловыми шашками и гранатометом «Муха», а также религиозную литературу и письмо, из которого следовало, что адресат причастен к финансированию запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра». В рамках расследования в середине января 2018 года сотрудники ФСБ задержали других фигурантов, а затем в СИЗО попали и украинцы.

По версии следствия, целью лидеров злоумышленников являлась дискредитация руководства «Тольяттиазота», с которым у них произошел конфликт. Летом этого года экс-руководители ТоАЗа Владимир Махлай и его сын Сергей были заочно осуждены за мошенничество на девять лет заключения, а остальным фигурантам назначили от восьми до девяти лет по обвинениям, выдвинутым миноритарием завода — АО «ОХК «Уралхим»».

Вначале злоумышленники, как они сами рассказали ФСБ, предполагали организовать публикации в СМИ информации о якобы имевших место на заводе утечках аммиака. Это, по их замыслу, спровоцировало бы многочисленные проверки контролирующих и надзорных органов, что серьезно затруднило бы работу предприятия. Однако Сергей Соколов, как следует из его показаний, в итоге предложил более выигрышную «террористическую» тему, для реализации которой пришлось привлечь сотрудников службы безопасности предприятия, поспособствовавших беспрепятственной доставке на территорию ТоАЗа оружия и боеприпасов.

Как следовало из признаний господина Соколова, в заговоре участвовали и двое сотрудников региональной полиции и ФСБ. Привлекать их к уголовной ответственности не стали, но со службы уволили.

Сабрина Самедова

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января. «По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, […]