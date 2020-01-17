Скандалы: Леонид Тейф просит вынести эпизод с попыткой убийства в отдельное дело

Экс-заместитель руководителя «Военторга» отрицает связь заказного убийства с делом о мошенничестве

Адвокаты бывшего члена руководства «Военторга» направили в суд Северной Каролины ходатайство, где просят рассматривать обвинение в покушении на убийство как отдельное дело. Правозащитники обращают внимание суда на то, что данное обвинение не имеет логической связи с другими пунктами – мошенничеством и взятками. В ходатайстве указано, что вменяемое их клиенту правонарушение произошло гораздо позже, чем остальные, а также связано с отношениями обвиняемого со своей женой Татьяной Тейф, а не с бизнесом. «Объединение этих пунктов для проведения разбирательства будет некорректным и наносящим ущерб ответчику», – поясняется в документе.

Напомним, что Леонид Тейф был арестован в конце 2018 года в США по обвинению в таких правонарушениях как мошенничество, организация заказного убийства, взятки, незаконное хранение оружия, отмывание денег, обман иммиграционных служб и многое другое. Так, с 2009 года несколько связанных с Тейфом транспортных компаний финансировали мошенничество с перевозками, выплатив более 300 тысяч долларов взяток одному из руководителей отделения FedEx.

Помимо прочего Тейфу инкриминируют масштабную коррупционную деятельность. Имеются данные, что за время работы в России заместителем директора«Военторга» он получил «откаты» по контрактам Минобороны на общую сумму около 150 миллионов долларов. Средства вывели из РФ на офшорные счета на Сейшельских островах, с которых после они были перенаправлены в американские банки. По некоторым данным, на супругов Тейфов и их подельников было открыто не менее 70 счетов, куда поступило около 300 переводов на сумму 40 миллионов долларов.

Занимая высокую должность в военном ведомстве, Тейф имел полномочия выбирать подрядчиков для реализации заказов, чем пользовался в личных интересах. Контракты заключались со «своими» фирмами, передававшими Тейфу и его сообщникам долю полученных от Минобороны финансов, при этом компетентность исполнителей зачастую не принималась в учет. Так, договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с Тейфом смог самарский бизнесмен Андрей Шокин, владевший холдингом RBE Group. Примечательно, что ранее компания занималась жилищным строительством и редевелопментом промышленных территорий, однако в 2010 году внезапно перепрофилировалась на поставки продуктов и кейтеринг, а после получила крупный контракт от «Военторга». Официально им достался 51% рынка армейского питания, но конкуренты Шокина говорили о том, что фактически RBE контролирует почти 75% закупок.

После скандального ухода Тейфа в 2013 году контракт с RBE Group не был продлен, и фирма, потеряв 32 тысяч сотрудников и приобретя миллионные долги, ушла из данной сферы. Сейчас одна из фирм холдинга Шокина – «Единая сеть питания» (ЕСП), активно осваивает поставки питания для пассажиров «РЖД» и всерьез планирует стать единственным поставщиком, однако дела у компании идут плохо: потребители недовольны ее услугами, а поставщики заваливают «ЕСП» исками.

Имеются сведения, что Леонид и Татьяна Тейф также являлись учредителями астраханской рыболовецкой артели «Дельта-плюс», которая в 2009–2010 годах поставила структурам Минобороны рыбу и сливочное масло на сумму более 200 миллионов рублей.

В общей сложности Тейфа обвиняют в нарушениях по 49 пунктам. В случае если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения, его сообщникам, включая жену– до десяти лет тюрьмы, а также конфискация имущества на сумму 39 миллионов рублей.

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