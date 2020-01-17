Автоновости: Наследник Toyota Land Cruiser 200 дебютирует уже в этом году

Ветерану внедорожного рынка снова прочат скорую смену поколений. Toyota Land Cruiser с индексом 300 ждет радикальное обновление – в том числе и по части силовых агрегатов, но привычный уровень суровости «Крузеру» обещают сохранить. Хотя озвученная пока на уровне слухов информация для поклонников модели может звучать пугающе.

Первая из локальных революций – отказ от восьмицилиндровых моторов. По данным японского издания BestCarWeb, внедорожник со сменой поколений переведут на гибридную тягу, снабдив электрифицированной силовой установкой на базе 3,5-литрового V6. Развивать она будет около 300 л.с. и 350 Нм крутящего момента, что по сравнению с нынешними V8 откровенно маловато, но зато окажется куда экономичнее.

Вторая – "переезд" внедорожника на легковую модульную платформу TNGA, которая сейчас является основой чуть ли не всего модельного ряда Toyota. Обещано, что она позволит снизить вес массивного "Крузера", что тоже должно положительно сказаться на расходе топлива, а также приблизит его управляемость к легковым автомобилям. Пока неизвестно, как в этом русле изменится рамная конструкция внедорожника – не исключено, что с Land Cruiser поступят по примеру нового "Дефендера", которому заменили раму на несущий, но очень жесткий кузов.

Третья – замена пожилого шестиступенчатого автомата, и снова ради экономичности. Инсайдеры утверждают, что на смену коробке придет вариатор, что звучит несколько дико для подобного автомобиля, хотя систему постоянного полного привода и планируется сохранить.

Еще одно новшество, которое станет следствием вышеописанных нововведений, это возможность применения на таком "Ленд Крузере" широкого спектра активных водительских ассистентов и систем безопасности. Наконец, переработают внедорожнику и внешность, хотя эти планируемые изменения называют "эволюционными".

Дебютировать новинка должна в августе этого года. Пока еще актуальный Toyota Land Cruiser 200 появился на рынке более 10 лет назад, а покупательское внимание к нему производитель поддерживал при помощи регулярных рестайлингов. Учитывая популярность "двухсотки", для нашего рынка вполне могут предложить и другие агрегаты.

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