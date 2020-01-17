Политолог: Разрыв дипотношений Гватемалы с Венесуэлой – это сделка с США

«Трамп по достоинству оценит такой шаг со стороны главы Гватемалы», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Латинской Америке Дмитрий Морозов. Так он прокомментировал заявление нового президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

«К власти в Гватемале пришел представитель правых сил, который, как и предыдущий глава государства Джимми Моралес, в своей внешней политике настроен проамерикански. Дело в том, что экономика страны завязана на американские кредиты. США пообещали инвестировать миллиард долларов в экономику Гватемалы. Поэтому республика следует в фарватере внешнеполитических установок, которые дает Вашингтон. Джамматтеи говорил, что разорвет отношения с режимом Мадуро еще до своего избрания», – сказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.

По его словам, это своего рода сделка. Например, Моралес в свое время перенес посольство его страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом, Гватемала стала первой страной, которая поддержала заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

«У Джамматтеи, видимо, такой же расчет на период его правления. Он хочет иметь нейтралитет Вашингтона по вопросам внутренней политики Гватемалы, где один из главных факторов – борьба с коррупцией. Вся политическая система Гватемалы сильно коррумпирована. Сажать можно каждого!» – подчеркнул Морозов.

Он отметил, что со стороны международного сообщества идет сильное давление на гватемальский политический эстеблишмент. «И таким образом, власти Гватемалы пытаются нейтрализовать его, чтобы американцы не трогали политэлиту республики за участие в коррупционных сделках», – сказал собеседник.

«Возможно, события в Гватемале повлияют на президента Гондураса, и он также начнет предпринимать шаги подобного рода. Дело в том, что его брат отбывает наказание в тюрьме США за участие в наркотрафике. Сам глава страны также под подозрением, так как в ходе судебного процесса упоминалось о его причастности к деятельности наркокартеля. Поэтому, чтобы отвести претензии американского правосудия, он тоже может пойти на подобные меры», – предположил эксперт.

Ранее новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи велел МИД страны, чтобы «единственный человек, который остается в посольстве Венесуэлы, покинул его». Гватемала «закрывает» как саму дипмиссию, так и «отношения с правительством Венесуэлы».

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что «итальянский гражданин, который возглавляет братскую республику Гватемала, немедленно бросился к ногам Дональда Трампа». По мнению главы внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики, президентство Джамматтеи станет «плохой шуткой, пройдет и зачахнет».

В ноябре после смены власти, произошедшей на фоне беспорядков, Боливия также разорвала дипотношения с Венесуэлой.

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