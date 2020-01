Умер сын автора «Властелина колец» Кристофер Толкин

Умер британский писатель Кристофер Толкин. Об этом сообщили на странице Tolkien Society в Twitter.

Ему было 95 лет.

«Общество Толкина выражает глубокие соболезнования всей семье Толкин», – говорится в посте.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x

— Tolkien Society (@TolkienSociety) 16 января 2020 г.

Кристофер Толкин ― сын автора «Властелина колец», британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Он работал над изданием работ отца. В частности, отредактировал и издал роман «Сильмариллион», 12-томную «Историю Средиземья», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», «Детей Хурина».

Он нарисовал карты вселенной «Властелина колец», которые вышли в изданиях 1950-х годов.

