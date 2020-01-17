Умер сын автора «Властелина колец» Кристофер Толкин

Умер британский писатель Кристофер Толкин. Об этом сообщили на странице Tolkien Society в Twitter.
Ему было 95 лет.
«Общество Толкина выражает глубокие соболезнования всей семье Толкин», – говорится в посте.
Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x
— Tolkien Society (@TolkienSociety) 16 января 2020 г.
Кристофер Толкин ― сын автора «Властелина колец», британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Он работал над изданием работ отца. В частности, отредактировал и издал роман «Сильмариллион», 12-томную «Историю Средиземья», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», «Детей Хурина».
Он нарисовал карты вселенной «Властелина колец», которые вышли в изданиях 1950-х годов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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