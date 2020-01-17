И.о. главы налоговой службы Одесской области Чеботарева вышла под залог в 904 тыс. грн

17.01.2020, 14:42, Новости дня

Бывшая исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую суд арестовал 16 января по подозрению в даче взятки прокурору в размере $25 тыс., вышла из-под стражи под залог в 904 тыс. грн. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Залог за экс-чиновницу внесли в день, когда состоялось судебное заседание.

Теперь Чеботарева обязана носить электронный браслет и не покидать место проживания без разрешения следователя.

13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. 

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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