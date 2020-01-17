Промахнувшийся «Суперджет» перелетел с неработающей полосы в Домодедово на соседнюю

Самолет российской авиакомпании «ИрАэро», севший на неработающую взлетно-посадочную полосу Домодедово, перелетел на соседнюю ВПП, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В Росавиации сообщили, что самолет «перелетел на соседнюю полосу», приземлился благополучно, передает РИА «Новости».
«13.51 взлетел, в 14.07 сел. Готовится в рейс», – добавили в пресс-службе.
Напомним, в четверг самолет Sukhoi Superjet 100, прилетевший в Москву из Сабетты (Ямал), экстренно сел на недостроенной полосе в Домодедово. Никто не пострадал.
Причины случившегося выясняются в ходе расследования. Ространснадзор после этого случая решил внепланово проверить «ИрАэро» и диспетчерские службы.
В ЧП заподозрили грубую ошибку пилота.
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