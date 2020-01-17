Мнение: «В ужасе от того, что совершили братья»

История ужасная и неприятная. Двоих братьев приговорили к смертной казни из-за убийства учительницы. Одному 19, другому — 21. Братья. В апреле 2019 года в сгоревшем доме на окраине Черикова (Беларусь) был обнаружен труп женщины с множественными ножевыми ранениями. Погибшая – Наталья Кострица, педагог-дефектолог. Это такой «вид» учителей, которые работают над воспитанием и адаптацией детей с особенностями психофизического развития.

Вся история началась с того, что учительница подала в полицию заявку на то, что сестра двух братьем Ильи и Станислава Костевых не в полной мере выполняет родительские обязанность по отношению к малолетним. Из-за этого семья встала на профучет.

Дети не могли простить Наталье этот поступок и затаили на нее злобу. Бахнув хорошенько спиртного, они пошли на дом к женщине, и после этого живой ее никто больше не видел.Они по началу рукоприкладствовали, а потом взялись за нож. Экспертиза насчитала около 130 (!!) порезов, женщина истекала кровью, а потом умерла от геморрагического шока. Братья забрали ноут и подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления.

Когда же парней задержали – они не стали отрицать вину и во всем сознались.

Суд длился десять месяцев, пару дней назад братьев приговорили к смертной казни. Муж убитой говорит, что эти парни – звери: ведь во время суда они смеялись и ехидничали.

«Наверняка они ждали, что им дадут 10−15 лет. Когда огласили приговор, старший даже заплакал. Они не верили, что их приговорят к расстрелу».

История трогает за душу, и многим решение суда покажется справедливым. На фоне недавнего убийства маленькой девочки в Саратове, многие задумались о смертной казни. Беларусь же – единственная страша ЕС, в которой она все еще существует. С 1900 года к расстрелу было приговорено 400 человек.

Ужасная история закончилась равноценным наказанием? Или хватило бы приговора на пару десяткой лет в тюрьме? Говорят, они просили прощения и молили:

«Дайте нам шанс жить и стать хоть когда-нибудь полноправными гражданами. Мы не хотим потерять нить, которая связывает нас с свободой».

Конечно, им надо дать свободу, дать жизнь, потому что… что? Потому что мразей надо оставлять на свободе? Потому что убийц надо вознаграждать? Потому что они все-таки в глубине души хорошие?

А может надо их наказать так, как они этого заслуживают? Не спускать с рук – и привести в исполнение приговор как можно быстрее, чтобы не хихикали больше в зале суда?

Источник: Достало

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