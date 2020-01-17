Дуэйн Джонсон попрощался с отцом: легендарный рестлер умер в 75 лет

Об этом сообщила World Wrestling Entertainment (WWE) на своем официальном сайте. Причина смерти не сообщается, но известно, что 75-летний Джонсон простудился и попал в больницу с осложнениями болезни. Рокки прославился в 70-е и 80-е: сначала он стал чемпионом National Wrestling Alliance, а позже начал выступать в World Wrestling Entertainment (его портрет висит в зале славы организации). В паре с другим борцом Тони Атласом он создал команду Soul Patrol, и в 1983 году они стали первыми чернокожими чемпионами WWE в командной борьбе. Завершив карьеру в 1991 году, он посвятил себя тренировкам сына.

Рокки Джонсон в 80-е… … и в последние годыОн присутствовал на боях Дуэйна и поддерживал его. Рокки был очень строг с сыном, и Дуйэн говорил, что в детстве обижался на отца, который часто его колотил. Но, повзрослев, понял, что такое воспитание пошло на пользу. Дуэйн до сих пор во всех интервью говорит о том, что его успех в спорте и кино — это заслуга отца.

Дуэйн и Рокки ДжонсоныУ моего отца была очень тяжелая жизнь. У него была тяжелая жизнь. Рокки Джонсон — минималист. Всегда им был. Никогда у меня ничего не просил, лишь обыкновенные жизненные вещи. Отец моего отца умер, когда ему было всего 13 лет. В то Рождество его мама привела в дом нового ухажера на праздничный ужин. Ее парень напился и стал мочиться на индейку. Тогда мой отец (ему было 13, напомню) вышел на улицу, взял лопату, прочертил линию и сказал, чтобы тот пьяница не смел пересекать ее. В противном случае он его грозился убить. Гость не послушался, и отец ему врезал. Вызвали полицейских, они сказали моей бабушке, что, когда ее бойфренд придет в сознание, он убьет ее сына, поэтому один из них должен уйти навсегда. Перед всей семьей бабушка посмотрела на моего отца и приказала ему уйти. Так он остался сиротой в 13 лет. И всего добивался сам. Как только появилась возможность, я перевез его в большой дом, купил хорошую машину. Он сделал из меня человека, — писал о нем Дуэйн.

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Публикация от therock (@therock)30 Дек 2016 в 10:15 PST

Напомним, в 2019 году Дуэйн «Скала» Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes, его заработок составил 89,4 млн долларов.

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