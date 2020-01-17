В отличном настроении: принц Гарри на первом официальном мероприятии после новостей о переезде в Канаду

Попытка принца Гарри и Меган Маркл найти тихую гавань, отстранившись от дел королевской семьи, пока привела лишь к тому, что новости об их семье стали появляться в СМИ еще чаще, чем прежде. Журналисты усиленно пытаются выяснить, как будут зарабатывать себе на жизнь супруги, где они будут жить, и главное, как к этому всему по-настоящему относятся королева Елизавета и другие члены семьи. Сбежать от суеты последних дней Меган решила в Канаду, где пара планирует обосноваться на ближайшие месяцы после переезда. А принц Гарри пока находится в Великобритании, где у него остались давно запланированные дела. Одно из таких — жеребьевка предстоящего чемпионата мира по регби, который пройдет в 2021 году.
Вчера принц Гарри принял участие в мероприятии в Букингемском дворце. В онлайн-трансляции была разыграна жеребьевка, а после он встретился с представителями 21 страны, спортсмены из которых будут участвовать в чемпионате. Не обошлось и без острых вопросов. Так, один из журналистов во время встречи спросил у принца, как проходили его переговоры с Ее Величеством в Сандрингемском дворце 13 января. Вместо ответа, как сообщают СМИ, Гарри лишь «громко рассмеялся».
Принц Гарри в день жеребьевки чемпионата мира по регби
Как сообщают некоторые СМИ, после отказа от королевских полномочий и финансирования Гарри и Меган выбрали для временного проживания поместье на острове Ванкувер. Что до их британской резиденции — Фрогмор-коттеджа, весь обслуживающий резиденцию персонал был распущен. Домоуправляющий и старший уборщик были переведены на другие объекты во владении королевы. Остальные, в том числе повара, горничные и лакеи, были уволены за ненадобностью. Им сообщили, что пара больше не нуждается в их услугах. Дом остается за Меган и Гарри, но в ближайшие полгода они там жить не планируют.
Меган уже находится в Канаде вместе со своим сыном Арчи. Гарри же пока остается в Лондоне. В британской столице он выполняет свои обязанности как пока все еще «старшего» члена королевской семьи, а также решает вопросы, связанные с их с Меган переездом и сложением полномочий.
Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи
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