Боярский отказался поддержать Поргину на вечере памяти Караченцова

На сайте театра, правда, нет никакой информации о грядущем вечере. И билеты туда не продаются. Попасть туда смогут лишь избранные – по именным приглашениям. Остальные же поклонники легендарного артиста будут довольствоваться лишь телеверсией, которую готовит к эфиру Первый канал.

Что же ждет гостей концерта памяти Николая Караченцова, который играл в «Ленкоме» с 1967 по 2004 годы? Программа держится в секрете, но «Дни.ру» удалось выяснить, что, в числе прочих, выступят Дмитрий Певцов, Инна Чурикова, Валерия, Интарс Бусулис, Елена Суржикова, Полина Гагарина… А вот друга ныне покойного актера Михаила Боярского не будет. Главный «д’Артаньян» страны извинился перед Людмилой Поргиной за свое отсутствие и объяснил, что у него в этот день спектакль.

Главным сюрпризом обещает стать присутствие в зале Аллы Пугачевой. Как говорят, вдова Караченцова лично позвонила Примадонне и попросила помочь с вечером памяти – прийти, поддержать.

«У Коли Караченцова были очень хорошие отношения с Аллой Борисовной, почти духовная связь, – ранее рассказала «Дни.ру» близкая подруга актера, композитор и поэтесса Елена Суржикова. – Она очень хотела сыграть с ним в каком-нибудь совместном спектакле, а в 2000 году для «Рождественских встреч» Пугачевой Караченцов даже снялся в клипе на песню Максима Дунаевского «Молитва». Съемки проходили у Примадонны на даче: Коля стоял на коленях перед иконой на белом фоне и исполнял эту песню. А когда мы с Караченцовым записали наш первый совместный альбом «Высший пилотаж», то первым делом он показал эту работу Алле. Она очень высоко ее оценила, особенно ей понравилась песня «Я не солгу!» И тогда Примадонна ему сказала: «Почему ты до сих пор не познакомил меня с Суржиковой? Обязательно приведи ко мне этого автора, у нее очень крепкие и сильные тексты».

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