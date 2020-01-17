Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за возможного хищения средств, выделенных на строительство метро в Киеве

Офис генпрокурора открыл уголовное производство в связи с возможным хищением бюджетных средств должностными лицами ЧАО «Киевметробуд» во время строительства Сырецко-Печерской линии метро от станции «Сырец» на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе столицы. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.
По ходатайству Офиса генпрокурора 16 января Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ЧАО «Киевметробуд» и его отдельных подразделений для предотвращения возможного присвоения бюджетных средств.
Ведомство планирует обратиться в суд с ходатайством о передаче этих средств в Агентство по розыску и менеджменту активов с возможность выплат на строительство метро под контролем государства.
Как сообщало агентство «Интерфакс-Украина», завершение строительства метро на Виноградарь откладывается на год из-за отставания от графика проведения работ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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