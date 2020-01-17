В Испании опровергли задержание модели Кремлевой

Российско-испанскую модель Луису Кремлеву, обвинявшую итальянского футболиста ФК «Милан» Тео Эрнандеса в сексуальном насилии, не задерживали в Испании, ей вручили уведомление о предъявлении обвинений в клевете, сообщила ее мать.
«Это ложь. Моя дочь не была задержана. Она просто пошла получить уведомление, это заняло всего несколько минут. Мы уже устали от такого количества лжи», – приводит слова матери девушки РИА «Новости» со ссылкой на канал Antena 3.
Ранее СМИ сообщили, что полиция якобы задержала Луису Кремлеву в Испании. В прокуратуре считают, что девушка солгала, обвинив футболиста в сексуальном насилии, и требует приговорить ее к двум годам заключения и штрафу в 14 тыс. 400 евро.
Отмечается, что Кремлева обвинила Эрнандеса в попытке изнасилования в 2017 году, но суд не нашел доказательств по ее показаниям.
В январе Таганский суд Москвы заключил под стражу модель Марину Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
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