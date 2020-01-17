Житель Карачаево-Черкесии застрелил сына на охоте

Житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела после того, как по неосторожности убил своего сына во время охоты – мужчина принял его за волка.
Инцидент произошел на окраине поселка Солнечный Прикубанского района КЧР, передает «Интерфакс».
Во время облавы на волка, в которой участвовали местные жители, «подозреваемый, не убедившись в полной безопасности своих действий, выстрелил из нарезного охотничьего карабина на шорох в зарослях камыша».
«Однако в этом месте на расстоянии 20 метров от стрелявшего находился его сын», – сообщил сотрудник управления Следственного комитета по КЧР.
От полученного ранения грудной клетки 39-летний охотник скончался на месте. В отношении 59-летнего жителя Черкесска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
На сайте регионального управления СКР уточняется, что инцидент произошел вечером 11 января.
В рамках расследования были изъяты четыре нарезных огнестрельных карабина, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены семь экспертиз, отмечается в сообщении ведомства.
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