Житель Карачаево-Черкесии застрелил сына на охоте

Житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела после того, как по неосторожности убил своего сына во время охоты – мужчина принял его за волка.

Инцидент произошел на окраине поселка Солнечный Прикубанского района КЧР, передает «Интерфакс».

Во время облавы на волка, в которой участвовали местные жители, «подозреваемый, не убедившись в полной безопасности своих действий, выстрелил из нарезного охотничьего карабина на шорох в зарослях камыша».

«Однако в этом месте на расстоянии 20 метров от стрелявшего находился его сын», – сообщил сотрудник управления Следственного комитета по КЧР.

От полученного ранения грудной клетки 39-летний охотник скончался на месте. В отношении 59-летнего жителя Черкесска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На сайте регионального управления СКР уточняется, что инцидент произошел вечером 11 января.

В рамках расследования были изъяты четыре нарезных огнестрельных карабина, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены семь экспертиз, отмечается в сообщении ведомства.

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