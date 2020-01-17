Ирина Слуцкая: «Младшей дочери приходится уделять больше времени, чем старшим детям»

17.01.2020, 14:30, Разное

Российская фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что младшей дочери уделяет больше времени, чем старшим детям. Из-за боязни родов спортсменка предпочла не рассказывать о своей беременности, но все прошло хорошо, и в ноябре 2019 года на свет появилась Кира.
Как пояснила знаменитость в интервью изданию «Телепрограмма», малышка уже самостоятельно держит голову, а иногда у нее появляется «осознанный взгляд» Дочь Ирины Слуцкой реагирует на имя, может четко изъявить какое-либо желание. Например, плач указывает на боль или чувство голода.

Из-за того, что Кире необходимо уделять много времени, Ирина Слуцкая прибегла к помощи няни. Она не только помогает по хозяйству, но и следит за старшими детьми фигуристки — 12-летним сыном и 9-летней дочерью, родившимися в браке с Сергеем Михеевым. Третий ребенок у спортсменки появился в супружестве с бизнесменом Алексеем Говыриным.

Ирина Слуцкая планирует отправить дочь в детский садик перед началом обучения в школе. Ее старшие дети ходили в дошкольное учреждение, где им очень понравилось. Однако Кира пойдет в детский сад не раньше момента, когда ей исполнится пять лет.



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