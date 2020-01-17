«Брата» робота Федора решили создать в Индии

17.01.2020, 14:26, Новости дня

Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена отправить в космос на своем корабле антропоморфного робота, для создания которого будет использован российский опыт, рассказал посол РФ в Индии Николай Кудашев.

«На борту предшественника «Гаганьяна», который будет запущен в беспилотном режиме, будет находиться робот-гуманоид, чтобы определить приемлемость систем жизнеобеспечения для обитаемой версии корабля. РФ имеет в этой связи весомые наработки. Для подготовки обитаемого модуля активно задействуется российский опыт. Поэтому опыт, накопленный и при создании робота «Федора», при этом без прямого копирования, будет задействован и при создании индийского «гуманоида», – приводит слова Кудашева ТАСС.

По его словам, робот будет «в определенной степени родственник робота «Федора», так как Индия самостоятельно разрабатывает своего робота, учитывая при этом российские наработки.

В прошлом году Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что запустит в космос антропоморфного робота. Как ранее заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди, первый национальный экипаж будет отправлен на орбиту к 2022 году, когда страна будет отмечать 75-летие независимости. Миссия носит название «Гаганьян» (от санскритского «гагана» – небеса), то есть «небесный корабль». Перед основным запуском планируется осуществить два запуска кораблей в беспилотном режиме.

Ранее в РФ рассказали о разработке нового робота-пилота перспективного российского космического корабля «Орел».  



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