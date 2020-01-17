Британские ученые считают «знаменитую улыбку» Джоконды Леонардо Да Винчи неискренней

17.01.2020, 14:21, Разное

Британские исследователи представили новую версию «знаменитой улыбки» Джоконды Леонардо Да Винчи и считают ее неискренней. Уже свыше ста лет именно эта деталь портрета Лизы Герардини привлекает внимание всех, кто причастен к искусству живописи.
Её называют «полуулыбкой», «намеком на неё», говорят о легком движении уголков губ. Свою версию загадки гениального художника предлагают эксперты Британии, основываясь на применении нейронаучных принципов. Установленная ими ассиметричность лица Моны Лизы позволила им предположить неискренность улыбки. В ходе эксперимента специалистов двух научных центров St George’s University of London и Sapienza University of Rome его участники увидели, что левая часть рта Джоконды выглядит «счастливой», в то время, как правая — «нейтральной» или, скорее, «грустной». Согласно нейропсихологии, нарушение симметрии говорит о неискренности мимики. Таким образом, считают исследователи, жительница на портрете скрывает свои подлинные чувства.

«Маркер Дюшена» в науке назван в честь его первооткрывателя, жившего в 19 веке в Париже. В поисках связи мышц лица и души человека он обнаружил, что, изображая улыбку, невозможно заставить смеяться и глаза. В литературе на эту особенность портрета своего героя Печорина указал Михаил Лермонтов. Разработанный гением Леонардо Да Винчи прием «сфумато», которым он владел в совершенстве, позволил художнику передать такой скрытый нюанс в чувствах человека. Кстати, на картине ассиметричность присутствует и в пейзаже, изображенном на заднем плане.



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