Бывшая участница «Дом-2» Маргарита Ларченко соблазняет Илью Яббарова пикантными фотографиями

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко соблазняет экс-возлюбленного Илью Яббарова пикантными фотографиями. Она не упускает возможности напомнить ему о своем существовании.
Уже на протяжении нескольких дней, Яббаров со своей новой возлюбленной Анастасией Голд, ругается. Пара не может найти общий язык. Постоянные конфликты не дают молодым людям возможности «строить любовь» и стать образцовой парой. Пока они выясняют отношения, Маргарита Ларченко присылает бывшему парню снимки интимного характера. Недавно звезда «Дом-2» опубликовала в Сети фото с отдыха, сделанное еще летом, и анонсировала «пору горячих сюжетов».
Многим кажется, что таким образом она хочет обратить на себя внимание Яббарова. Ларченко ранее говорила, стоит ей появиться на телепроекте, как «бывший» сразу же вернется к ней. Поклонники не исключают, что молодые люди могут возобновить отношения, ведь сам Илья Яббаров часто сравнивает Голд с экс-возлюбленной.
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