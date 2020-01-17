Бывшая участница «Дом-2» Маргарита Ларченко соблазняет Илью Яббарова пикантными фотографиями

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко соблазняет экс-возлюбленного Илью Яббарова пикантными фотографиями. Она не упускает возможности напомнить ему о своем существовании.

Уже на протяжении нескольких дней, Яббаров со своей новой возлюбленной Анастасией Голд, ругается. Пара не может найти общий язык. Постоянные конфликты не дают молодым людям возможности «строить любовь» и стать образцовой парой. Пока они выясняют отношения, Маргарита Ларченко присылает бывшему парню снимки интимного характера. Недавно звезда «Дом-2» опубликовала в Сети фото с отдыха, сделанное еще летом, и анонсировала «пору горячих сюжетов».

Многим кажется, что таким образом она хочет обратить на себя внимание Яббарова. Ларченко ранее говорила, стоит ей появиться на телепроекте, как «бывший» сразу же вернется к ней. Поклонники не исключают, что молодые люди могут возобновить отношения, ведь сам Илья Яббаров часто сравнивает Голд с экс-возлюбленной.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар планирует посетить Москву после конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января. «Сейчас фельдмаршал находится в Афинах, откуда отправится в Берлин. Сроки визита в Москву пока не известны, но он состоится уже после берлинской конференции», – сообщил ливийский диписточник, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Хафтар направил письмо […]