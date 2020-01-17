«Яндекс.Маркет» назвал самые востребованные смартфоны 2019 года

17.01.2020, 14:21, Разное

Представители «Яндекс.Маркета» назвали смартфоны, которые чаще всего жители РФ приобретали в ушедшем году. Список моделей авторы составили, учитывая переходы покупателей в онлайн-магазины.
На первом месте по востребованности оказался Redmi Note 7, оснащенный 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти. Далее находится Samsung Galaxy A50 с таким же объем внедренного хранилища. Третий по популярности смартфон — iPhone XR (64 Гб ПЗУ). По данным «Яндекс.Маркета», 23% клиентов обзавелись аппаратами с 128 Гб памяти, 20% купили модели с 64 Гб. Принимали эксперты во внимание и емкость аккумулятора. В большинстве случаев люди приобретали устройства с объемом батареи от 3500 мАч до 4500 мАч, а также те, у которых дисплей от шести дюймов и выше.

Ранее один из блогеров испытал на прочность смартфон Redmi Note 7. Когда он начал складывать аппарат, то у того треснуло стекло на обеих сторонах, а экран вышел из строя. Оказалась деформированной в итоге теста и рамка в основании гаджета. Хрупким оказался и смартфон Pixel 4 XL, но он продемонстрировал не столь негативные результаты, как продукт Xiaomi.



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