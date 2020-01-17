ВЦИОМ: Послание Путина, как правило, негативно оценивают сторонники КПРФ

Те, кто не одобрил поправки в Конституцию, и люди, которые не одобрили «демографический пакет», предложенный президентом – это пересекающиеся группы. Как правило они заведомо отрицательно относятся к любым планам Путина, чего бы они ни касались. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты соцопроса об отношении россиян к посланию президента.

«Мы анализировали так называемые «кроссы» – пересечения исходя из социально-демографических параметров. Кто те респонденты, которые больше настроены в поддержку тех или иных тезисов или идей, предложений президента или более отрицательно к ним относятся?», – отметил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Заметно, что негативные оценки более характерны для группы, которая свои политические взгляды характеризует так: «Мы не одобряем работу Путина», – добавил социолог. – Эти негативные оценки относительно работы президента в целом транслируются и на его планы, чего бы они ни касались – демографии, внешней политики, конституции. Такие у них установки».

В пятницу ВЦИОМ представил в МИА «Россия сегодня» результаты социологического опроса: граждане сформулировали свое отношения к тем политическим и социально-экономическим предложениям, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию. Более 80% россиян осведомлены о самом факте послания президента Федеральному собранию, при этом 73% респондентов заявили, что послание вызвало у них положительные эмоции, отметил Федоров. У 22% россиян послание вызвало надежду, у 14% – уважение, еще у 14% – доверие. 13% рассказали, что послание вселило в них уверенность в завтрашнем дне, 9% признались, что почувствовали гордость.

При этом явное меньшинство (0,2%) заявило о своем недовольстве «демографическим пакетом», о котором рассказал президент, и примерно 3 процентам не понравились предложенные главой государства поправки в Конституцию.

Как вновь подчеркнул Федоров, эти две группы – «пересекающиеся множества». «Эти цифры зачастую нельзя суммировать. 10 плюс 10 не будет 20, будет 12», – добавил руководитель ВЦИОМ. «Что это за люди? Как правило, это сторонники КПРФ или мелких так называемых непарламентских партий. Не всех, но определенных, у кого существуют сторонники. Повторюсь, это пересекающиеся множества. Они против этого, того и сего», – заметил собеседник.

Вопрос газеты ВЗГЛЯД и ответ Федорова вызвали живое обсуждение среди участников презентации доклада ВЦИОМ в МИА «Россия сегодня». «Довольно незначительное количество людей выступают против мер, предложенных Путиным», – отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Если посмотреть ваши данные, очевидно небольшое число людей против мер, которые касаются демографической политики, материнского капитала, социальных мер, – обратился Чеснаков к Федорову. – Кто эти люди? У нас есть группа вечно недовольных несистемщиков, либералов, которые считают, что прежде всего нужно говорить о мерах поддержки бизнеса, о каких-то других политических мерах».

По оценке Чеснакова, «объем этой соцгруппы, которая вечно всем не довольна – если вы посмотрите не с точки зрения статистики, а обратитесь к анализу соцсетей и СМИ, то можно увидеть: против мер в поддержку материнского капитала, мер социальной поддержки выступают одни и те же люди на протяжении многих лет. Это очень маленькая группа, по разным оценкам это 2 % или 4 %».

В свою очередь руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отметила: «Насколько я вижу социологические данные, вопрос не в том, что они отрицательно восприняли, а в том, что они не очень восприняты пока что. Потому что это немного сложная тема, там эти 2 %, остальные уходят в ноль». Чеснаков в ответ высказал пожелание, что либералы, наконец, тщательно прочтут послание, и поймут его содержание. «До них долго доходит», – заметил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию XXI века – и точно так же в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределенно всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.





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