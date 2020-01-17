Главу МВД Коми обвинили во взяточничестве

Следствие предъявило обвинение главе МВД республики Коми Виктору Половникову в получении взятки в особо крупном размере, информирует республиканское СУ СК.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

О задержании Половникова стало известно в четверг, в отношении него возбудили дело о взятке.

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