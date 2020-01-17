Australian Open. Все украинские теннисистки покинули квалификационный раунд

Все украинские теннисистки покинули квалификационный раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), сообщает официальный сайт турнира.

Украинка Катарина Завацкая во втором квалификационном раунде проиграла американке Сачии Викери со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Игра длилась почти два с половиной часа.

Другая украинская теннисистка Дарья Лопотецкая в двух сетах уступила Кэти Макнейли из США со счетом 2:6, 3:6. Поединок длился почти полтора часа.

Ранее из квалификации Australian Open вылетели трое украинцев: Сергей Стаховский, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

В основной сетке турнира примут участие украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. 16 января они узнали своих первых соперниц.

Квалификация Australian Open проходит с 14-го по 20 января, основной турнир будет длиться с 20 января по 2 февраля.

Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Еще недавно киевская пианистка жаловалась в интервью: «У меня два концерта сорвались. Это, конечно, неприятно. У меня же нет запрета на профессиональную деятельность. Если я поиграю Шопена или Моцарта, хуже от этого точно никому не станет». Она сожалела, что профессия и консерваторское образование ее не кормят. «Если я не могу выйти и сыграть, мне негде, […]