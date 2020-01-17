Фигурантов дела о протестах в Ингушетии обвинили в создании экстремистского сообщества. Им грозит до 10 лет тюрьмы

Фигурантов дела о протестах в Ингушетии против изменения границы с Чечней и столкновениях с силовиками на митинге в Магасе обвинили в организации экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК), сообщает Медиазона со ссылкой на документы следствия. По статье об организации экстремистского сообщества фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы, по статье об участии — до 6 лет тюрьмы.

По этому делу в данный момент проходят:

старейшина одного из ингушских тейпов 65-летний Ахмед Барахоев: его обвиняют в создании экстремистского сообщества,

глава общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев — его обвиняют в участии в сообществе.

замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева (также обвиняется в участии в экстремистском сообществе).

Другие арестованные участники кампании протеста против изменения границы с Чечней:

глава «Совета тейпов ингушского народа» ​Мальсаг Ужахов,

замглавы общественного движения «Опора Ингушетии» Муса Мальсагов,

Барах Чемурзиев,

Ахмед Погоров

и Багаудин Хаутиев.

Все они пока остаются статусе подозреваемых. Но по словам адвоката Аральбека Думанишева, Мальсагову и Хаутиеву уже «объявили, что будет возбуждено дело по статье 282.1 УК».

Помимо дела об экстремизме Ужахова, Барахоева, Мальсагова, Чемурзиева, Нальгиева и Саутиеву также обвиняют в организации применения насилия в отношении представителей власти (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 318 УК) во время митинга 27 марта 2019 года в Магасе, а Хаутиева — в применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК).

Хаутиеву по ней также грозит до 10 лет тюрьмы, а остальным — до пяти лет тюрьмы.

По версии следствия, в мае 2018 года председатель общественной организации «Совет тейпов ингушского народа» Мальсаг Ужахов, один из членов совета Ахмед Барахоев и председатель ингушского отделения «Российского Красного Креста» Муса Мальсагов, объединенные «политической враждой» к бывшему главе республики Юнус-Беку Евкурову, «создали экстремистское сообщество, чтобы добиться смещения» политика с поста президента Ингушетии.

Пытаясь придать «видимость легитимности [своей] деятельности», 18 ноября 2018 года все трое активистов провели в ТЦ «Ковчег» в Назрани заседание, сказано в материалах дела. На этом собрании было создано объединение «Ингушский комитет национального единства» (ИКНЕ), а его председателем стал Мальсагов.

К сообществу в разное время примкнули Барах Чемурзиев, Зарифа Саутиева, Ахмед Погоров, Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев «и другие неустановленные лица».

В материалах дела также сказано, что ингушские активисты, которые были против передаче Чечне нескольких участков на территории Ингушетии, «манипулировали этническими обычаями» и «злоупотребляли авторитетом старейшин». Само экстремистское сообщество, как утверждает следствие, характеризовалось устойчивостью, согласованностью действий участников, сплоченностью», а его члены «систематически совершали преступления экстремистской направленности, поддерживали внутреннюю дисциплину и соблюдали меры конспирации».

Барахоев и Ужахов, как следует их материалов дела, «демонстрировали стойкость в своих радикальных политических убеждениях». А Зарифа Саутиева, «будучи представителем женского населения» Ингушетии, «взывала к мужскому достоинству и национальному единству».

«Очевидно, что обвинение Ужахова, Барахоева, Мальсагова в организации экстремистского сообщества, а Нальгиева, Хаутиева, Саутиевой, Погорова, Чемурзиева в участи в нем — это своего рода фиаско следствия в доказывании процессуально глупой организации статьи 318 УК, а также бесперспективность статьи 212 (организация массовых беспорядков), потому что нет их участников, — считает адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы Нальгиева. — Гораздо проще оказалось вменить этим людям неопределенный экстремизм, который доказывать будут только через призму протестного отношения к действующей власти».

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​Протесты в Ингушетии начались осенью 2018 года и продолжались почти 9 месяцев. Они были связаны с соглашением об обмене территориями между Ингушетией и Чечней, которые подписали главы Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Протестующие обвиняли власти Чечни в захвате спорных территорий на границе двух республик, где находятся родовые башни и фамильные кладбища нескольких ингушских родов.

Конституционный суд России признал передачу земель законной и фактически отказал жителям Ингушетии в праве определить границу региона голосованием на всеобщем референдуме. Также недавно был принят закон, который отдает решение земельных вопросов на откуп властям региона, а не его жителям.

В октябре 2018 года и в конце марта 2019 года в Магасе прошли массовые несанкционированные митинги против соглашения. Участников октябрьского митинга властям Ингушетии удалось уговорить уйти с площади, но мартовский митинг был жестко разогнан сотрудниками Росгвардии, приехавшими из других регионов России.

Именно после этого митинга многие ингушские активисты были арестованы и обвинены в применении насилия к представителям власти. При этом их отправили в СИЗО не в Ингушетию, а в соседние регионы. Деятельность Совета тейпов ингушского народа после протестов также была приостановлена.

Правозащитники «Мемориала» считают политзаключенными Ужахова, а также других арестованных ингушских активистов: Ахмеда Барахоева, Бараха Чемурзиева, Мусу Мальсагова и Исмаила Нальгиева.

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