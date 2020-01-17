Экс-глава СНБ Армении найден застреленным в Ереване

17.01.2020, 14:12, Новости дня

Тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна было обнаружено в пятницу в квартире в Ереване, сообщили в пресс-службе следственного комитета страны.

«В одной из квартир по адресу улица Севака было обнаружено тело бывшего главы СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На месте происшествия работает следственная группа во главе с заместителем председателя Следственного комитета республики Артуром Меликяном.

Кутоян возглавлял СНБ Армении с 2016 по 2018 год. Он был уволен указом тогдашнего президента страны Армена Саркисяна по требованию Никола Пашиняна, действующего главы республики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Еще недавно киевская пианистка жаловалась в интервью: «У меня два концерта сорвались. Это, конечно, неприятно. У меня же нет запрета на профессиональную деятельность. Если я поиграю Шопена или Моцарта, хуже от этого точно никому не станет». Она сожалела, что профессия и консерваторское образование ее не кормят. «Если я не могу выйти и сыграть, мне негде, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика