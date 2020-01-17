Мнение: Продажа рыцарского замка, штрафы за переплаты по ЖКХ и как убрать грузовик со двора

1. В России выставили на продажу настоящий рыцарский замок XIV века по цене московской однокомнатной квартиры. Власти Калининградской области рассчитывают таким образом найти инвестора, чтобы сохранить разрушающийся памятник, который в советское время превратили в склад и не ухаживали за ним как следует.

Замок, основанный в 1325 году рыцарями Тевтонского ордена, находится в Багратионовске (раньше город назывался Прейсиш-Эйлау по имени крепости). Это уже вторая попытка продать объект – пару лет назад его пытались реализовать по цене двухкомнатной квартиры:

https://rg.ru/2020/01/14/reg-szfo/pod-kaliningradom-vystavili-na-torgi-tevtonskij-zamok-xiv-veka.html

Начальная цену лота снизилась в полтора раза по сравнению с 2018 годом – до 6,3 миллиона рублей. За эти деньги, сопоставимые со стоимостью квартиры на калининградском побережье, продается сам замок площадью 3,6 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью 45,8 тысячи квадратов. Заявки принимаются до 31 января.

Подвох в том, что покупателю придётся вложить дополнительные средства в реставрацию, кроме того ему нельзя будет менять внешний облик здания. Впрочем, здание капитальное и на вид довольно прочное. Там можно будет открыть музей, гостиницу, либо сделать жилой дом.

Форбург (передовое укрепление) Прейсиш-Эйлау хорошо сохранился по сравнению с другими 19 замками Калининградской области:

https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26969.5/4025619/

2. Российское правительство неделю назад решило подготовить законопроект о штрафах за переплату по ЖКХ. Штрафовать на этот раз будут не владельцев жилья, а компании-поставщики электроэнергии, газа и воды, которые завышают цены на свои услуги и получают сверхдоходы:

https://lenta.ru/news/2020/01/10/payments/

Будем надеяться, что после формирования нового состава правительства эта важная инициатива не затеряется и будет реализована.

Наш новый премьер известен тем, что выстроил эффективную цифровую систему для мониторинга доходов компаний и сбора налогов – почему бы не применить этот опыт в сфере ЖКХ, в интересах граждан и бизнеса, который тоже часто страдает от переплат за коммунальные услуги?

Напомню также, что если мы собираемся всерьёз строить цифровую экономику, давно уже пора отменять юридические адреса компаний. За последние пару лет я слышал уже несколько историй стартапов, которые были подбиты на старте из-за того, что не захотели сжигать существенные для начинающих предпринимателей деньги на покупку абсолютно ненужного айтишникам офлайнового адреса.

3. Читатели спрашивают:

Вы писали о запрете парковки такси и грузовиков во дворах с 1 января 2020 года:

https://olegmakarenko.ru/1743508.html

1 января наступило. Попробуйте что-то сделать с такси, стоящим во дворе! Я попробовал. Звонил и в полицию, и в ГИБДД, и в саму службу такси, и в прокуратуру. Результат нулевой. По крайней мере в районе Филёвский парк Западного округа Москвы — так.

Возможно, Вы захотите сами попробовать и описать последствия этого неработающего закона, либо предложить читателям попробовать? Ведь почти у всех такси или грузовик стоит во дворе, а иногда и несколько. Если у кого-то получится убрать, было бы интересно услышать алгоритм. Что конкретно надо делать, чтобы выйти на результат?

Источник: Место для дискуссий

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