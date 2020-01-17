Гендиректора вручающей «Грэмми» академии отстранили от должности за 10 дней до премии

Гендиректора Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, вручающей премию «Грэмми», Дебору Дуган временно отстранили от исполнения обязанностей – всего за 10 дней до премии из-за сообщения о некоем ее проступке, пишут СМИ.

По данным издания, академия сообщила о наличии «официального обвинения в совершении проступка (в адрес) старшего члена команды Национальной академии искусства и звукозаписи». В связи с этим Дебора Дуган отстранена от должности и отправлена в административный отпуск. По какой конкретной причине отстранена гендиректор не уточняется, информирует ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Совет директоров организации поручил двум независимым специалистам изучить поступившее заявление. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен председатель совета Харви Мэйсон-младший.

Дебора Дуган – первая женщина, занимающая должность руководителя академии грамзаписи. 26 января в Лос-Анджелесе пройдет 62-я церемония вручения «Грэмми».

В 2018 году Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов заявил, что женщинам стоит потрудиться, чтобы получить «Грэмми», позже он извинился перед женщинами за то, что не достаточно ясно сформулировал свою мысль.

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