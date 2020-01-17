Ростех показал кадры испытаний пистолета «Аспид»

17.01.2020, 14:05, Новости дня

ЦНИИТОЧМАШ опубликовал видео испытаний новейшего спортивного пистолета «Аспид».

«Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках гражданской стрелковой продукции», – передает РИА «Новости» слова исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что Ростех начнет производство спортивного пистолета «Аспид» на базе «Удава» в 2021 году.



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