Британские диетологи предложили свои варианты похудения

Британские диетологи предложили свои варианты эффективного похудения. Популярный таблоид The Sun дает возможность читателям выбрать те из них, которым они больше всего доверяют.

Многие эксперты по питанию советуют обратить внимание на продукты, позволяющие надолго поддерживать ощущение сытости. Из-за общепризнанной пользы цельных злаков они включены в различные диеты в качестве одного из основных компонетов пищи. Однако некоторые специалисты уверены, «зерна здоровья», как их часто называют, на самом деле помогают лишь контролировать вес и снижают риск накопления жира. Диетолог Мелисса Майер для уменьшения индекса массы тела советует употреблять пять порций овощей в день, исключая растения с высоким содержанием крахмала. Улучшит метаболизм достаточное количество выпиваемой воды, считают эксперты. Рекламируемое интервальное голодание вступает в противоречие с научно обоснованной необходимостью соблюдать режим употребления пищи для предотвращения образования лишнего веса. Неплохим методом похудения является трехразовое питание с двумя перекусами. Важен также и полноценный сон, а его недостаток стимулирует выработку гормона голода. Грелин побуждает съедать почти на 300 калорий больше, подсчитали исследователи Columbia University.

Похудеть можно с помощью простого правила уменьшения порции, во время приема пищи необходимо помнить, что чувство сытости возникает не сразу, поэтому важно вовремя остановиться. Иногда срабатывает хитрая уловка с уменьшением размера тарелок. В целом же роль психологического настроя при похудении достаточно велика, хотя, скорее всего, не стоит процесс делать смыслом жизни. Терри-Энн Наннс, например,уверена, иногда следует себя баловать лакомствами, что позволит снизить риск срыва и поможет улучшить настроение. Ведь в случае неудачи некоторые обращаются к алкоголю, а это никак не помогает в борьбе с лишними килограммами. Зато 30-минутная интенсивная тренировка в спортивном зале значительно ускорит снижения веса, вселит бодрость и повысит настроение. Исключить стрессовые состояния можно различными способами, иногда полезно просто прогуляться на свежем воздухе, заняться дыхательными упражнениями или медитацией.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британские диетологи предложили свои варианты эффективного похудения. Популярный таблоид The Sun дает возможность читателям выбрать те из них, которым они больше всего доверяют. Многие эксперты по питанию советуют обратить внимание на продукты, позволяющие надолго поддерживать ощущение сытости. Из-за общепризнанной пользы цельных злаков они включены в различные диеты в качестве одного из основных компонетов пищи. Однако […]