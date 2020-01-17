Совфед предложил создать упрощающие документооборот онлайн-кабинеты для предпринимателей

Российским предпринимателям удастся сократить бумажный документооборот при помощи специальных онлайн-кабинетов. Предложение о создании цифровой инфраструктуры получил кабинет министров от главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

По словам сенатора, система онлайн-кабинетов упросит процесс взаимодействия предпринимателей с надзорными органами. Часто разные ведомства требуют предоставить одни и те же документы, которые оформляются продолжительное время. При этом органы имеют возможность передавать друг другу эти материалы, если информация о них содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.

Комитет по экономической политике, разработавший новую редакцию законопроекта «О государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации» считает целесообразным перенос в цифровое пространство всех видов взаимодействий бизнеса и контролирующих ведомств. Андрей Кутепов отметил, что вместе с удобством возрастет и ответственность. Так, предпринимателям предстоит своевременно сообщать обо всех изменениях, происходящих в бизнесе, чтобы информация продолжала оставаться актуальной, информирует iReactor.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британские диетологи предложили свои варианты эффективного похудения. Популярный таблоид The Sun дает возможность читателям выбрать те из них, которым они больше всего доверяют. Многие эксперты по питанию советуют обратить внимание на продукты, позволяющие надолго поддерживать ощущение сытости. Из-за общепризнанной пользы цельных злаков они включены в различные диеты в качестве одного из основных компонетов пищи. Однако […]