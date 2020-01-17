СТРАНА — ПЦУ осудила крещенские купания как «не свойственные украинцам»

В Православной церкви Украины заявили, что купание в проруби на Крещение «не свойственно украинцам» и «не смывает грехи», пишет «СТРАНА». В ПЦУ подчеркнули, что омовение в проруби во время религиозного праздника никоим образом не приводит к духовному очищению и никакие церковные правила не предписывают купания.



Reuters

В связи с приближающимся праздником Крещения в Православной церкви Украины заявили, что купание в проруби, по их мнению, «не свойственно украинцам» и «не смывает грехи». Как пишет «СТРАНА», пост на эту тему появился в Facebook ПЦУ.

В ПЦУ заявили, что в течение последних лет 19 января всё чаще в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью «смыть грехи» в освящённой воде. В ПЦУ утверждают, что омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и никакие церковные правила не предписывают купания. К тому же, как считают в ПЦУ, у украинского народа оно не были распространено.

«Украинцы издавна по-особому относились к святой воде: благоговейно хранили её у икон, берегли каждую капельку, использовали её в особых случаях. Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас — совсем без одежды или с предшествующим алкогольным подогревом и громкими гуляниями после», — говорится в сообщении.

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