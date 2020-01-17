Мнение: Премьеропад

17.01.2020, 14:00, Разное

Медведев ушел – Мишустин пришел…  Это в России. На Украине премьер-министр Алексей Гончарук тоже подал заявление об отставке.

Эпидемия началась что ли?

На снимке: премьер-министр Украины  Алексей Гончарук, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Медведев ушел – Мишустин пришел…  Это в России. На Украине премьер-министр Алексей Гончарук тоже подал заявление об отставке. Эпидемия началась что ли? На снимке: премьер-министр Украины  Алексей Гончарук, фотография отсюда Источник: Ирек Муртазин

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