Хафтар согласился подписать перемирие с Сарраджем на ряде условий

17.01.2020, 13:58, Новости дня

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда условий, сообщил дипломатический источник.

«Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», – сказал источник, передает РИА «Новости».

Какие именно условия имеют в виду, он не уточнил.

Переговоры Хафтара и Дендиаса в Афинах проходили более полутора часов. Скоро начнется встреча Хафтара с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах. 



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Последнее: Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда условий, сообщил дипломатический источник. «Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», – сказал источник, передает РИА «Новости». Какие […]

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