Хафтар согласился подписать перемирие с Сарраджем на ряде условий

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда условий, сообщил дипломатический источник.
«Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», – сказал источник, передает РИА «Новости».
Какие именно условия имеют в виду, он не уточнил.
Переговоры Хафтара и Дендиаса в Афинах проходили более полутора часов. Скоро начнется встреча Хафтара с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах.
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Последнее: Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда условий, сообщил дипломатический источник. «Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», – сказал источник, передает РИА «Новости». Какие […]
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