У Польши возникли претензии к освобождению Варшавы Красной армией

17.01.2020, 13:58, Новости дня

Министерство иностранных дел Польши заявило, что с уважением относится к борьбе Красной армии с фашизмом, однако не считает, что советские войска в 1945 году освободили республику.

«Мы с уважением относимся к крови, пролитой в борьбе с фашизмом. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу», – передает ТАСС заявление польского внешнеполитического ведомства.

МИД Польши также раскритиковал установившуюся после 1945 года политическую и экономическую систему в стране.

В пятницу Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы. Архивные документы свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тыс. человек, а также о том, как тепло встречали поляки своих освободителей. Также они рассказывают о том, какую экономическую помощь оказал Советский Союз в восстановлении Польши.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда условий, сообщил дипломатический источник. «Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», – сказал источник, передает РИА «Новости». Какие […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика